Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Приморье

Во время стрельбы у ресторана в Дальнегорске в Приморском крае четыре человека получили ранения. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

«В полицию поступило сообщение о том, что около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что при этом пострадали четыре местных жителя. Они были госпитализированы в травматологическое отделение. В данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемого.

19 декабря на улице Большая Лубянка в Москве произошла стрельба, злоумышленник был нейтрализован. В результате ЧП пострадали четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. 20 декабря скончался второй пострадавший работник спецслужбы.