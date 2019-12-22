Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили двух мужчин по подозрению в незаконном обороте наркотиков, один из которых открыл стрельбу из пистолета.

28-летний лейтенант полиции получил ранение, с которым был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, он скончался от потери крови. На месте преступления находится полиция, выясняются подробности происшествия, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как сообщает областное управление СК РФ, подозреваемый в нападении задержан. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

19 декабря на улице Большая Лубянка произошла стрельба, злоумышленник был нейтрализован. В результате ЧП пострадали четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. 20 декабря скончался второй пострадавший работник спецслужбы.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.