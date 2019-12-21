Три человека получили ранения при стрельбе в Канаде

Три человека получили ранения в результате стрельбы на шоссе в канадском Торонто, сообщил телеканал Global News в пятницу, 20 декабря.

Полиция обнаружила пострадавших с огнестрельными ранениями в салоне автомобиля. Были госпитализированы двое мужчин и одна женщина.

Состояние одного раненого оценивается как тяжелое. Правоохранители разыскивают вооруженного мужчину, который открыл стрельбу.

В октябре четыре человека получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в городе Виннипег (канадская провинция Манитоба).