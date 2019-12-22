Более десятка человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

По меньшей мере 13 человек получили ранения во время стрельбы в городском доме в Чикаго, штат Иллинойс. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на пресс-секретаря чикагского полицейского управления Фреда Уоллера.

Отмечается, что инцидент произошел на вечеринке в жилом доме в районе Энглвуд. Раненых доставили в местные больницы. Возраст пострадавших составляет от 16 до 48 лет. Кроме того, четверо из них находятся в критическом состоянии.

В данный момент ведется расследование произошедшего.

Ранее, 17 декабря, четыре человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в казино Emerald в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана.

Еще один пострадавший при стрельбе на тот момент находился в больнице. Руководство находившейся рядом с местом стрельбы школы эвакуировало людей из учебного заведения.