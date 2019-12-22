Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.

«Все-таки удалось перехватить [заболевание] на начальном пути. Правильный диагноз поставили, поэтому удалось пресечь. Но еще не избавился [от болезни] полностью», — сказал Горбачев РБК в воскресенье, 22 декабря..

19 декабря Горбачев оказался в больнице с воспалением легких. Позже он сам признался, что не задержится в клинике больше, чем на несколько дней.

6 июня появилась новость о том, что Горбачев проходит лечение в одной из больниц. Подробности о том, с чем именно он обратился к докторам, не разглашались.

25 апреля сообщалось, что экс-президент был госпитализирован. Тогда в «Горбачев-фонде» опровергли эту информацию.

Михаил Горбачев советский и российский государственный, политический и общественный деятель.

С 1985 по 1991 год занимал пост Генсекретаря ЦК КПСС. С 1988 по 1989 был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первым председателем Верховного Совета СССР. Кроме того, он первый и единственный президент СССР — с 1990 по 1991 год. В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.