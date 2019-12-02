Горбачев предупредил об угрозе холодной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что мир может погрязнуть в новой гонке вооружений. Об этом политик сказал в своем приветственном послании участникам торжественной церемонии на Мальте, посвященной 30-летию встречи руководителей Советского Союза и США, в ходе которой Горбачев и Джордж Буш – старший объявили, что прекращают холодную войну.

«Мировые лидеры не смогли выстроить новую надежную архитектуру безопасности, создать механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов», — цитирует Горбачева телеканал «360». По его словам, милитаризованная политика и аналогичное мышление подрывают доверие в отношениях между государствами.

С таким положением вещей «ни в коем случае нельзя мириться», подчеркнул бывший советский лидер. Он обратился к главам мировых держав с призывом «диалога во имя будущего». По убеждению политика, необходимо возродить дух сотрудничества, который присутствовал на советско-американских встречах на высшем уровне в Рейкьявике и на Мальте.

Горбачев назвал саммит на островном государстве рубежом, с которого начались новые отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Накануне Горбачев призвал в интервью CNN Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации.