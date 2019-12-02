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Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации.

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»
Михаил Горбачев — о падении Берлинской стены, разрушении ДРСМД и об обращении к Владимиру Путину

В интервью CNN Горбачев ответил на вопрос о том, переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.

«Хорошо, что уже во всем мире пошла речь, и люди заговорили. Люди понимают, что нельзя допустить этого. И возврат новой холодной войны <…> обязательно, окажется горячей, и это будет разрушение всей цивилизации нашей», — сказал бывший политик.

При этом он прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который подписывал с президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.

Горбачев выразил надежду, что подобные соглашения по контролю над вооружениями будут восстановлены, так как главная цель таких договоренностей — отказ от ядерного оружия.

ДРСМД прекратил свое действие в августе этого года по инициативе США.

21 ноября Михаил Горбачев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР. По его словам, у союзных республик возникло «свое государственное понимание, и с этим надо было считаться».

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