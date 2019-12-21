Боксер Лебедев усомнился в продолжении своей профессиональной карьеры

Российский боксер Денис Лебедев заявил, что с высокой долей вероятности завершит свою профессиональную карьеру. Об этом он рассказал журналистам после боя с Табисо Мчуну, который прошел в Красноярске в субботу, 21 декабря.

Как сообщает «Газета.ру», бой завершился единогласным решением судей в пользу Мчуну.

«Наверное, нет [не продолжу]. Какой смысл? Я должен был выигрывать у Табисо, но не выиграл», — сказал он, отметив, что больше не видит себя в боксе.

При этом Лебедев заметил, что у него есть другая работа. «Наверное, стоит уделять внимание ей», — цитирует ТАСС боксера.

В послужном списке Лебедева теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год, а также Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

Бой с Мчуну стал для Лебедева первым после возобновления карьеры — в последний раз до этого поединка он выходил на ринг в ноябре 2018-го и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.