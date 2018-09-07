Майк Тайсон посетил бой россиянина Лебедева в Челябинске

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон присутствовал на поединке россиянина Дениса Лебедева с турецким бойцом Хизни Алтункая в Челябинске.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с легендой мирового бокса.

На кадрах, снятых зрителями поединка, видно, как бывший чемпион мира в тяжелом весе общается с журналистами.

Бой 7 сентября в рамках турнира RCC Boxing Promotions завершился победой Лебедева. Российский боксер отправил Алтункая в нокаут в третьем раунде.

Для Лебедева этот поединок стал первым после более чем годичного перерыва. В феврале он лишился чемпионского пояса из-за отсутствия боев.