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Боксер Усик сразится с британцем Белью 10 ноября в Лондоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Тони Белью 10 ноября в Лондоне. На кону поединка будут стоять четыре чемпионских пояса, которыми владеет украинец.

В послужном списке 35-летнего Белью 30 побед (20 нокаутом), два поражения и одна ничья. Усик является непобежденным боксером. Он выиграл 15 боев (11 нокаутом).

В июле Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF в весе до 90,71 кг.

Поединок прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Ранее стало известно, что Гассиев будет запасным участником во втором сезоне WBSS, передает «Газета.ру».

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