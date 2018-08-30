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Боксер Мэйуэзер высмеял Макгрегора перед боем с Нурмагомедовым в UFC

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Фото: ТАSS/Gene Blevins
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер ответил на отказ бойца смешанного стиля Конора Макгрегора тренироваться в его зале.

Как передает «Газета.ру», Мэйуэзер выразил желание помочь ирландцу в подготовке к бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова, на что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в грубой форме отказал американцу.

«Самое легкое девятизначное число, которое я когда-либо заработал!» — написал Мэйуэзер в Instagram, выложив фотографию поединка с Макгрегором, в котором он разгромил ирландца в боксерском спарринге.

 

Easiest 9 figures I ever made! All work is what? #mayweatherpromotions #TMT #TBE

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 28 Авг 2018 в 7:04 PDT

Поклонники смешанных единоборств ранее раскупили все билеты на бой Нурмагомедова и Макгрегора в течение трех минут после начала продаж.

Глава UFC Дэйна Уайт ранее сообщил, что титульный бой в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе на стадионе финалиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» в Лас-Вегасе, который вмещает 20 тыс. человек.

«Думаю, этот бой станет самым успешным в истории компании после поединка Макгрегора с боксером Мэйуэзером», — сказал промоутер.

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