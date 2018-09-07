Прямой эфир

Лебедев нокаутировал турецкого боксера Алтункая

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Денис Лебедев одержал победу над представителем Турции Хизни Алтункаем. Поединок прошел в пятницу, 7 сентября, в Челябинске.

Лебедев отправил своего соперника в нокаут в десятом раунде. Для россиянина этот поединок стал первым после более чем годичного перерыва, передает ТАСС.

Российский боксер выходил на ринг в июле 2017 года. Лебедев защитил титул суперчемпиона мира WBA, одержав победу над австралийцем Марком Флэнаганом.

В феврале текущего года Лебедев лишился чемпионского пояса из-за отсутствия боев. Его перевели в статус «чемпиона в отпуске». Таким образом россиянин имеет право при возвращении на ринг сразится с действующим чемпионом мира. В настоящий момент поясом владеет украинец Александр Усик.

Бой с Алтункаем, занимающим девятое место в рейтинге, стал промежуточным поединком.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боксер Мэйуэзер высмеял Макгрегора перед боем с Нурмагомедовым в UFC
Боксер Усик сразится с британцем Белью 10 ноября в Лондоне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017