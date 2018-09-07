Лебедев нокаутировал турецкого боксера Алтункая

Российский боксер Денис Лебедев одержал победу над представителем Турции Хизни Алтункаем. Поединок прошел в пятницу, 7 сентября, в Челябинске.

Лебедев отправил своего соперника в нокаут в десятом раунде. Для россиянина этот поединок стал первым после более чем годичного перерыва, передает ТАСС.

Российский боксер выходил на ринг в июле 2017 года. Лебедев защитил титул суперчемпиона мира WBA, одержав победу над австралийцем Марком Флэнаганом.

В феврале текущего года Лебедев лишился чемпионского пояса из-за отсутствия боев. Его перевели в статус «чемпиона в отпуске». Таким образом россиянин имеет право при возвращении на ринг сразится с действующим чемпионом мира. В настоящий момент поясом владеет украинец Александр Усик.

Бой с Алтункаем, занимающим девятое место в рейтинге, стал промежуточным поединком.

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