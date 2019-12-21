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Якушев рассказал об успехах по борьбе с пробками в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За последние годы ситуация с пробками с Москве сильно улучшилась. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в пятницу, 20 декабря.

«С пробками ситуация в Москве улучшилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Активно развивается общественный транспорт, расшиваются многие направления, где не хватало развязок. <...> Ситуация улучшается», — цитирует Якушева ТАСС.

Якушев подчеркнул, что сегодня ситуация с транспортом лучше в городах, в которых в годы СССР строились широкие проспекты.

Помимо этого министр строительства и ЖКХ выразил надежду на дальнейшее развитие общественного транспорта: «Когда общественный транспорт будет у нас уютным и красивым несмотря на зимние условия или жаркое лето, вот тогда у горожан возникнет желание не садиться в автомобиль утром, а спокойно прийти на остановку».

Ранее, 18 декабря, власти Ульяновска ликвидировали 23 места концентрации автомобильных аварий на дорогах города. На некоторых улицах перенесли остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, поставили новые светофоры и знаки ограничения скорости, а также добавили новые «зебры» и искусственные дорожные неровности.

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