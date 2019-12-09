Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

При нехватке денег на оплату коммунальных платежей собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Об этом рассказал «Российской газете» адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов в понедельник, 9 декабря.

Согласно постановлению правительства России № 354 (пункт 72) от 2011 года, для россиян предусмотрена обязательная рассрочка коммунальных платежей.

По словам Сухова, послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов. Обязательная рассрочка предоставляется в случае, когда цена за услугу в текущем расчетном периоде на 25% превышает стоимость за аналогичный период прошлого года. Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но за нее взимаются проценты, размер которых указывается в платежке. Однако процентная ставка не может более чем на 3% превышать ставку рефинансирования Центробанка на день предоставления рассрочки.

Второй вид рассрочки — договорная. Она основана на соглашении между собственником квартиры и управляющей компанией либо ресурсоснабжающей организацией. В таком случае собственник должен написать заявление, указать причины и период, на который ему необходима рассрочка. Здесь также могут начисляться проценты. В предоставлении такого вида рассрочки могут отказать, если собственник годами не оплачивал коммуналку.

Существует и судебная рассрочка, которую потребитель получает в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией. Как отмечает Сухов, суд почти всегда удовлетворяет подобные ходатайства ответчиков.

В конце октября 2019 года стало известно, что во втором полугодии 2020 года произойдет индексация тарифов ЖКХ. Больше всего коммуналка может подорожать в Чечне — на 6,5%, в Кабардино-Балкарии — на 5,4% и в Дагестане — на 5,2%. В Москве рост платы за услуги ЖКХ в среднем не превысит 5%.