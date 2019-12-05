Генсек UITP назвал МЦД беспрецедентным вызовом для любого города
Генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта (UITP) Мохамед Мезгани заявил, что запуск Московских центральных диаметров (МЦД) является «беспрецедентным вызовом для любого города». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, данный пример демонстрирует готовность московских властей в кратчайшие сроки реализовывать крупномасштабные и сложные с технологической точки зрения инфраструктурные проекты. Генсек UITP отметил, что все заинтересованные стороны эффективно взаимодействовали под управлением столичного правительства.
Мезгани также напомнил, что три года назад в городе был успешно реализован проект Московского центрального кольца (МЦК).
МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября, они будут бесплатно работать до 8 декабря. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров достигнет 200 млн человек в год. Таким образом, общественный транспорт станет доступнее более чем для 4 млн жителей региона. Экономия на оплате для пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 благодаря новой тарифной системе составит до 7 млрд рублей в год.
Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.
Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.