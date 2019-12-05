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Генсек UITP назвал МЦД беспрецедентным вызовом для любого города

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта (UITP) Мохамед Мезгани заявил, что запуск Московских центральных диаметров (МЦД) является «беспрецедентным вызовом для любого города». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По его словам, данный пример демонстрирует готовность московских властей в кратчайшие сроки реализовывать крупномасштабные и сложные с технологической точки зрения инфраструктурные проекты. Генсек UITP отметил, что все заинтересованные стороны эффективно взаимодействовали под управлением столичного правительства.

Мезгани также напомнил, что три года назад в городе был успешно реализован проект Московского центрального кольца (МЦК).

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября, они будут бесплатно работать до 8 декабря. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров достигнет 200 млн человек в год. Таким образом, общественный транспорт станет доступнее более чем для 4 млн жителей региона. Экономия на оплате для пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 благодаря новой тарифной системе составит до 7 млрд рублей в год.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

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