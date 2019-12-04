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Запуск МЦД снизил пассажиропоток на 19 станциях метро Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД) снизился пассажиропоток на 19 станциях метро. Об этом 4 декабря сообщается на сайте мэра столицы.

В ведомстве уточнили, что за первые 11 дней работы диаметров уменьшение пассажиропотока составило от 5 до 15%, потому что часть пассажиров начала ездить дальше первых пересадочных станций. Таким образом, они получили значительную разгрузку.

Интерактивная карта МЦД

Больше всего разгрузились те станции, которыми горожане пользовались для пересадок с железнодорожного транспорта на метро или МЦК. Так, число пассажиров сократилось на станциях метро «Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Царицыно», а также станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ), отмечает телеканал «360».

Кроме того, на станции «Киевская» на 10% стало меньше пассажиров на пересадку, потому что люди начали пользоваться диаметрами вместо метро, чтобы попасть в деловой центр «Москва-Сити». Станция «Комсомольская» разгрузилась на 5%, поскольку многие теперь ездят до станций МЦД «Курская» и «Римская».

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября и будут работать бесплатно до 8 декабря, нужно заплатить только за пересадку в метро, пишет REGNUM. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров достигнет 200 млн человек в год. Таким образом, общественный транспорт станет доступнее более чем для четырех миллионов жителей региона. Экономия на оплате для пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 благодаря новой тарифной системе составит до 7 млрд рублей в год.

Как напоминает «Москва 24», проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

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