Интерактивная карта МЦД

Московские центральные диаметры (МЦД) — сквозные железнодорожные маршруты, соединяющие столицу и Подмосковье, которые позволяют пассажирам делать бесплатные пересадки на метро и МЦК.

Всего планируется построить пять диаметров. Первые два — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» — были запущены 21 ноября 2019 года. В стадии планирования находятся ветки МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».

На интерактивной карте МЦД изображены запущенные в эксплуатацию линии МЦД-1 и МЦД-2 с полным списком уже действующих и строящихся станций, а также остальные ветки, находящиеся на стадии проектирования.

Интерактивными кнопками отмечены перехватывающие парковки у станций с указанием количества машино-мест и транспортно-пересадочные узлы, которые появятся на ряде станций с иллюстрациями проектов будущих хабов.

Автомобилисты, пользующиеся МЦД, могут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.