Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Скончался второй пострадавший во время стрельбы на улице Большая Лубянка сотрудник ФСБ.
Следственный комитет заявил, что личность мужчины, открывшего стрельбу, установлена. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В его доме в Подольске прошел обыск.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Скончался второй пострадавший во время стрельбы на улице Большая Лубянка сотрудник ФСБ.
Следственный комитет заявил, что личность мужчины, открывшего стрельбу, установлена. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В его доме в Подольске прошел обыск.
Подробнее — в сюжете «Известий».