Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе у здания спецслужбы на Лубянке

У здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы произошла стрельба. Нападавший был один, его нейтрализовали. В результате нападения погиб один сотрудник спецслужбы, пять человек пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.