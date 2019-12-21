Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве. В этой связи она посоветовала воздержаться от злоупотребления продуктом на Новый год.

«Икра — это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве», — сказала Королева.

Диетолог подчеркнула, что «икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», передает радио Sputnik. Она добавила, что любую еду с большим содержанием жира или белка необходимо разбавлять полезным гарниром с пищевыми волокнами.

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова ранее рассказала, что при выборе красной икры важно обратить внимание на упаковку и маркировку. Специалист рекомендовала при покупке жестяной банки внимательно осмотреть ее на наличие внешних повреждений — чтобы она не была вздутой.

В то же время правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции опубликовал Роспотребнадзор. В частности, в памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.