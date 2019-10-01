Депутат раскритиковал качество красной икры за 150 рублей

Депутат Госдумы Константин Слыщенко рассказал во вторник, 1 октября, во время пресс-конференции «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?» о масштабах контрафактной красной икры низкого качества.

По словам парламентария, приближаются новогодние праздники и начиная с декабря в Москве и крупных городах страны начинается торговля красной икрой по 150 рублей.

«Конечно, цена привлекательная, но качество никуда не годится. В конце 2018 года во время массовых рейдов только в Москве и Московской области было изъято более 220 т поддельной красной икры», — цитирует Слыщенко НСН. Он подчеркнул, что эту проблему надо решать.

4 сентября глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах. При выборе икры надо выбирать упаковки с надписью ГОСТ. В этом случае производитель указывает вид рыбы, из которой получен продукт.

25 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в поселке Эвенск Магаданской области было изъято более 5 т незаконно добытой икры лососевых видов рыб. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 140 млн рублей.