Под Магаданом изъяты 5 т незаконно добытой красной икры

В поселке Эвенск Магаданской области изъято более 5 т незаконно добытой икры лососевых видов рыб. Об этом сообщили в среду, 25 сентября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операцию по изъятию проводили сотрудники службы совместно с Росрыболовством, МВД и Росгвардией.

«Свыше 230 контейнеров с незаконно добытой икорной продукцией было укрыто в автомобилях и нежилых строениях», — приводит ТАСС сообщение спецслужбы. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 140 млн рублей.

По факту изъятия красной икры начато разбирательство, решается вопрос о возбуждении дела.

18 сентября в Оренбургской области пограничники на пропускном пункте «Теплое» пресекли попытку контрабандного ввоза замороженной рыбы ценных пород. В ходе осмотра в грузовике обнаружен тайник, где было около 4 т товара.