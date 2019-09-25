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Под Магаданом изъяты 5 т незаконно добытой красной икры

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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В поселке Эвенск Магаданской области изъято более 5 т незаконно добытой икры лососевых видов рыб. Об этом сообщили в среду, 25 сентября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Операцию по изъятию проводили сотрудники службы совместно с Росрыболовством, МВД и Росгвардией.

«Свыше 230 контейнеров с незаконно добытой икорной продукцией было укрыто в автомобилях и нежилых строениях», — приводит ТАСС сообщение спецслужбы. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 140 млн рублей.

По факту изъятия красной икры начато разбирательство, решается вопрос о возбуждении дела.

18 сентября в Оренбургской области пограничники на пропускном пункте «Теплое» пресекли попытку контрабандного ввоза замороженной рыбы ценных пород. В ходе осмотра в грузовике обнаружен тайник, где было около 4 т товара.

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