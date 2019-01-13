Роспотребнадзор в ходе новогодних проверок изъял более 125 т икры

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли за месяц из продажи 125,6 т икры после проверок торговых точек. Об этом 13 января сообщается на официальном сайте ведомства.

«С целью минимизации рисков при реализации пищевых продуктов в период новогодних праздников территориальными органами Роспотребнадзора во взаимодействии с территориальными органами МВД России усилен контроль в отношении объектов торговли, осуществляющих реализацию икры ценных пород рыб», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что общая сумма штрафов составила 1,7 млн рублей. В результате проверок было составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях. Мероприятия по контролю проводились с середины декабря по 10 января.

12 января сообщалось, что Роспотребнадзор призвал не доверять случайным источникам информации, которые сообщают в социальных сетях и мессенджерах о якобы зараженных гриппом мандаринах. В ведомстве порекомендовали в случае сомнений обращаться в территориальные управления по субъектам Российской Федерации для принятия мер.