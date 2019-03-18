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ФНС и ФСБ проверят продавцов морепродуктов и красной икры

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) проводит в трех регионах России проверку продавцов рыбы и морепродуктов, в частности красной икры. Об этом ТАСС в понедельник, 18 марта, сообщили в пресс-службе ФНС.

«Проводимые мероприятия направлены на недопущение использования недобросовестной налоговой экономии как элемента получения конкурентных преимуществ», — отметили там, не уточнив, в каких именно регионах проходят проверки.

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ совместно с ФНС проводит обыски в магазинах «Красная икра». В ходе обысков, которые, по словам собеседника агентства, проводятся в разных российских регионах, силовики изъяли документы, сообщает телеканал «360».

По предварительной информации, к компании есть вопросы по уплате налогов и вероятному участию в сомнительных финансовых операциях.

По словам источника «Интерфакса», «Красная икра» является одной из немногих крупных сетей на столичном рынке, не принимающих к оплате пластиковые карты. Сеть распределена между несколькими юрлицами, которые применяют патентную систему налогообложения.

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