Источник сообщил об обысках в сети «Красная икра»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проводит обыски в магазинах «Красная икра». Мероприятия проводят сотрудники управления «К» ФСБ и региональных подразделений службы совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в понедельник, 18 марта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе обысков, которые, по словам собеседника агентства, проводятся в разных российских регионах, силовики изъяли документы, сообщает телеканал «360». По предварительной информации, к компании есть вопросы по уплате налогов и вероятному участию в сомнительных финансовых операциях.

По словам источника «Интерфакса», «Красная икра» является одной из немногих крупных сетей на столичном рынке, не принимающих к оплате пластиковые карты. Сеть распределена между несколькими юрлицами, которые применяют патентную систему налогообложения.

ФНС пока официально не прокомментировала ситуацию.

В феврале руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев высказал мнение, что красную икру следует приобретать только в жестяных банках, чтобы избежать покупки фальсификата.