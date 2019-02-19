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Эксперт по рыболовству рассказал, как по таре определить легальную красную икру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Красную икру следует приобретать только в жестяных банках, чтобы избежать покупки фальсификата. Такое мнение высказал во вторник, 19 февраля, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«В качестве рекомендации я бы хотел посоветовать покупать красную икру, упакованную в жестяную банку, которая упакована на Дальнем Востоке, в местах промысла — на Камчатке, Сахалине, на Курилах», — цитирует эксперта НСН.

По убеждению Савельева, варианты в пластике, в стеклянной таре и на развес нельзя покупать ни в коем случае. Такие упаковки создают дополнительные риски нарваться на просроченную икру или фальсификат. Он также обратил внимание на то, что номер предприятия и название продукта должен быть выбит изнутри на крышке, а банка должна быть упакована в период с июня по октябрь, когда добывают лосось.

Эксперт напомнил и о малом сроке хранения икры. «По ГОСТу она должна храниться не более 12 месяцев. Ее вообще желательно есть до середины января», — пояснил он. После этого срока продукт уже начинает немного горчить, разрушаться, то есть из икры начинает вытекать сок.

Если икру не распродадут вовремя, то цену могут снизить, а это введет в покупателя заблуждение.

Ранее член комитета Госдумы по природным ресурсам Константин Слыщенко предостерег россиян о росте сбыта поддельной икры, пишет «Российская газета». По его мнению, в первую неделю марта спрос на икру вырастет, а количество подделок на прилавках увеличится.

По словам депутата, даже специалисты не всегда могут определить фальсификат. Контрафактную икру делают из рыбного сырья, рыбьего жира, ее очень сложно отличить по виду и вкусу от настоящей. Подделывают все — от самого продукта и этикетки да банки со штампом даты изготовления. Банка псевдоикры стоит 250–300 рублей.

14 января управление Роспотребнадзора по Саратовской области проверило 40 торговых точек в столице региона, включая уличные. Нарушения обнаружены в семи случаях: продажа красной икры без сопроводительных документов, с недостоверной информацией о месте изготовления и производителе, с нарушением требований к маркировке.

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