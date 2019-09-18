Контрабанду рыбы осетровых пород пресекли в Оренбургской области

В Оренбургской области пограничники на пропускном пункте «Теплое» пресекли попытку контрабандного ввоза замороженной рыбы ценных пород. Согласно информации ПУ ФСБ России по региону, в ходе осмотра в грузовике обнаружен тайник, где было около 4 т товара. Предположительно, рыба относится к осетровым породам.

Как передает РИА «Оренбуржье», изъятый груз пограничники передали полицейским Первомайского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде особо ценных биологических ресурсов.

В конце августа сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области изъяли 2 т красной икры, не отвечающей требованиям безопасности для людей. Установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства организовал в одном из торговых рынков продажу некачественной лососевой икры.