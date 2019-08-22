Полицейские на Колыме изъяли 2 т небезопасной красной икры

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области изъяли 2 т красной икры, не отвечающей требованиям безопасности для людей.

Установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства организовал в одном из торговых рынков продажу некачественной лососевой икры, передает ИА MagadanMedia. В результате оперативно-розыскных мероприятий в производственных помещениях, расположенных в Ольском городском округе Колымы, обнаружено 2 т аналогичной продукции.

В июле сообщалось, что у жителя Хабаровска обнаружили черную икру общим весом 170 кг. Ущерб, нанесенный государству, по предварительным данным, составляет более 37 млн рублей. Во время обыска у мужчины в доме нашли 150 пластиковых полулитровых контейнеров с икрой рыбы осетровых пород.