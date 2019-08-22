Прямой эфир

Полицейские на Колыме изъяли 2 т небезопасной красной икры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области изъяли 2 т красной икры, не отвечающей требованиям безопасности для людей.

Установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства организовал в одном из торговых рынков продажу некачественной лососевой икры, передает ИА MagadanMedia. В результате оперативно-розыскных мероприятий в производственных помещениях, расположенных в Ольском городском округе Колымы, обнаружено 2 т аналогичной продукции.

В июле сообщалось, что у жителя Хабаровска обнаружили черную икру общим весом 170 кг. Ущерб, нанесенный государству, по предварительным данным, составляет более 37 млн рублей. Во время обыска у мужчины в доме нашли 150 пластиковых полулитровых контейнеров с икрой рыбы осетровых пород.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Под арест отправили хабаровчанина после изъятия 75 кг черной икры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019