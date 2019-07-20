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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

«Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза», — сообщил Савельев «Интерфаксу».По его словам, сейчас сахалинская горбуша продается по 320–380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390–410 рублей, сима — по 550–570 рублей. Он также отметил, что по мере нарастания уловов цена лососей будет снижаться, однако достижение прошлогодних рекордов по вылову исключено.

7 июля эксперты назвали наиболее подорожавшие в 2018 году продукты. В данный список вошли в том числе пшено и капуста — рост цен на них превысил общий уровень инфляции в 17 раз.

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