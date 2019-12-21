Прямой эфир

Ученые нашли древнейший лес с деревьями-грибами

0
Фото: cell.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Кардиффского университета обнаружили в местечке Каир в штате Нью-Йорк (США) ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет. Как пишет журнал Current Biology, это самые древние окаменелости доисторического леса.

Горит оно огнем: «зеленые легкие планеты» стремительно уменьшаются
В Амазонии бушуют пожары, но это мало кого волнует

Отмечается, что исследователи нашли хорошо сохранившиеся отпечатки корневой системы крупных деревьев. По мнению палеоботаников, они были частью огромного леса, который произрастал здесь в середине девонского периода (начался 419,2 ± 3,2 млн лет назад, закончился 358,9 ± 0,4 млн лет назад).

Площадь предполагаемого леса составляла 3 тыс. кв. м. В нем произрастали два вида деревьев — Eospermatopteris и Archaeopteris. Первый относился к классу древовидных хвощей, а второй был со стволом и папоротниковидными листьями.

Ученые считают, что многоуровневая корневая система археоптерисов сыграла важную роль в эволюции атмосферы. Это были одни из первых растений, которые начали активно улавливать и накапливать углекислый газ из воздуха.

При этом эти деревья размножались, используя не семена, а споры, как грибы. Специалисты пришли к выводу, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывают находки в тех же слоях окаменелостей рыб, передает издание «Аргументы и факты».

3 декабря немецкие и российские археологи нашли на юго-западе Якутии окаменевшие зубы зауроподов — гигантских длинношеих травоядных динозавров. Они появились в конце триасового периода, около 210 млн лет назад. В Сунтарском улусе республики ранее обнаружили фрагменты черепа и зубы динозавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый современный подъемник для сбора шишек появится в Карелии
Тропическим растениям Африки предсказали исчезновение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019