Ученые нашли древнейший лес с деревьями-грибами

Ученые Кардиффского университета обнаружили в местечке Каир в штате Нью-Йорк (США) ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет. Как пишет журнал Current Biology, это самые древние окаменелости доисторического леса.

Отмечается, что исследователи нашли хорошо сохранившиеся отпечатки корневой системы крупных деревьев. По мнению палеоботаников, они были частью огромного леса, который произрастал здесь в середине девонского периода (начался 419,2 ± 3,2 млн лет назад, закончился 358,9 ± 0,4 млн лет назад).

Площадь предполагаемого леса составляла 3 тыс. кв. м. В нем произрастали два вида деревьев — Eospermatopteris и Archaeopteris. Первый относился к классу древовидных хвощей, а второй был со стволом и папоротниковидными листьями.

Ученые считают, что многоуровневая корневая система археоптерисов сыграла важную роль в эволюции атмосферы. Это были одни из первых растений, которые начали активно улавливать и накапливать углекислый газ из воздуха.

При этом эти деревья размножались, используя не семена, а споры, как грибы. Специалисты пришли к выводу, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывают находки в тех же слоях окаменелостей рыб, передает издание «Аргументы и факты».

3 декабря немецкие и российские археологи нашли на юго-западе Якутии окаменевшие зубы зауроподов — гигантских длинношеих травоядных динозавров. Они появились в конце триасового периода, около 210 млн лет назад. В Сунтарском улусе республики ранее обнаружили фрагменты черепа и зубы динозавров.