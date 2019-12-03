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В Якутии нашли останки северных динозавров

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Немецкие и российские археологи нашли на юго-западе Якутии окаменевшие зубы зауроподов — гигантских длинношеих травоядных динозавров. Об этом сообщает журнал Lethaia.

По данным издания от 27 ноября, останки были обнаружены на палеошироте 62 градуса, и находка стала самой северной в общности обнаруженных останков древних животных.

Ученые объяснили, что теплокровные динозавры могли оказаться далеко на севере. Исследователи указали на то, что в древности расположение материков отличалось от современного, поэтому на территории нынешнего севера средняя температура была выше нуля, однако ниже +14 градусов. Перепад температур между тропическими и полярными областями не был таким резким, как сейчас, что объясняется спецификой океанских течений.

Как сообщает сайт kp.ru, зауроподы появились в конце триасового периода, около 210 млн лет назад. Эти древние существа представляли собой гигантских четвероногих динозавров с небольшим по сравнению с общим размером черепом, массивным телом и длинной шеей, доходящей у некоторых видов до 9–11 м.

Ученые нашли зубы, которые принадлежали, как и взрослым особям, так и детенышам. Это говорит о том, что динозавры не просто мигрировали в этот район в теплое время года, но и жили здесь, не опасаясь за свое потомство. Таким образом, это самые северные зауроподы, известные современной науке, пишет «Москва 24».

В августе в Якутии уже находили останки динозавров. Петербургские ученые обнаружили в Сунтурском улусе фрагменты черепа и зубы динозавров.

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