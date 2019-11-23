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Тропическим растениям Африки предсказали исчезновение

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Фото: Global Look Press/Bradley Ireland
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Треть растительного мира тропической Африки оказалась перед угрозой исчезновения. Соответственное исследование опубликовал научный журнал Science Advanced.

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Один из авторов работы Томас Куврер рассказал, что наибольшую нагрузку испытывают на данный момент Эфиопия, Танзания, южные районы Демократической Республики Конго и страны Западной Африки.

Больше 31,5% тропической флоры Африки находится на грани уничтожения, в горах Эфиопии этот показатель составил 76%, во внутренних районах дельты реки Нигер — 67%. Критическое положение зафиксировано в прибрежной зоне Гвинейского залива из-за массированной вырубки лесов.

Растительный мир тропической Африки столкнулся с растущим давлением со стороны индустриального мира. Это связано с расширением зоны лесозаготовок, а также ростом потребности африканских стран в электроэнергии, развитием сельского хозяйства и увеличением добычи полезных ископаемых.

8 ноября первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов на круглом столе «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» сообщил, что прекращения изменения климата можно добиться восстановлением болот, океанов и лесов.

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