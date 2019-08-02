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Останки динозавров вновь обнаружили в Якутии

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Фото: Depositphotos
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В Сунтурском улусе в Республике Саха (Якутия) обнаружены фрагменты черепа и зубы динозавров. Ученые из Санкт-Петербурга предполагают, что они могли принадлежать хищникам.

В Якутии завершилась экспедиция по поиску останков динозавров, которая стартовала в середине июля. В ней приняли участие ученые из Санкт-Петербурга, немецкий палеонтолог, а также журналисты. В основном работа велась на местности Тээтэ около села Хоро, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА.

Как отметил доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор биологических наук Павел Скучас, изучались не просто динозавры, а динозавровая фауна. По его словам, найденные кости черепа — очень редкие находки, и теперь предстоит определить, кому они принадлежали.

Ученый предположил, что фрагменты могли принадлежать и хищным динозаврам. Также были найдены зубы стегозавра.

Непосредственно в местности Тээтэ ученые провели восемь дней. Сейчас находки запакованы, покрыты породой и разделены на части. Скучас добавил, что необходимо несколько месяцев для того, чтобы их изучить, очистить и склеить.

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