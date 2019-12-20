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Пивовар заявил о вероятности значительного подорожания пива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пиво в России может существенно подорожать в случае принятия правок в закон о регулировании алкогольного рынка, предложенных депутатом Госдумы от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым. Об этом 20 декабря рассказал пивовар Тимофей Педоренко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Инициатива пока остается спорной

«Цена повысится для тех, кто это производит небольшими объемами. Продукция малых пивоварен именно по цене не будет проходить в соответствии с большими гигантами», — рассказал Педоренко.

По его мнению, эта инициатива может подтолкнуть частных предпринимателей к нарушению закона, так как «государство всячески ущемляет малый бизнес». Как он рассказал, у коллег пивовара предлагаемые в закон изменения вызывают не только недоумение, но и недопонимание. В данном случае схема направлена именно против тех, кто хочет работать по-честному.

Ранее в этот же день сообщалось, что Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к производству и обороту пива.

Поправками предлагается распространить действие Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива на точки розничной торговли и общепит. Сейчас система отслеживает пиво только до точек продажи.

Согласно инициативе, производители, выпускающие от 100 тыс. декалитров пива в год, обязаны будут установить счетчики размеров производства. В настоящее время такие счетчики ставят только выпускающие более 300 тыс. декалитров пива.

По данным СМИ, ссылающихся на текст законопроекта, была выявлена схема, в которой в нелегальный оборот попали 22,5 млн декалитров пивоваренной продукции. Этому содействовали фирмы-однодневки, в результате бюджеты регионов потеряли 5 млрд рублей, так как недополучили акцизы.

Предполагается, что закон упростит борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, производящими нелегальную пивоваренную продукцию.

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