СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к производству и обороту пива. Об этом в пятницу, 20 декабря, пишут «Ведомости».

Инициатива направлена на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, производящими нелегальную пивоваренную продукцию.

По данным СМИ, ссылающегося на текст законопроекта, выявлена схема, в которой в нелегальный оборот попали 22,5 млн декалитров пивоваренной продукции. Этому содействовали фирмы-однодневки, в результате бюджеты регионов потеряли 5 млрд рублей, так как недополучили акцизы.

Поправками предлагается распространить действие Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива на точки розничной торговли и общепит, что упростит контролирование рынка. Сейчас система отслеживает пиво только до точек продажи.

Согласно поправкам, производители, выпускающие от 100 тыс. декалитров пива в год, обязаны будут установить счетчики размеров производства. В настоящее время такие счетчики ставят только выпускающие более 300 тыс. декалитров пива.

В качестве еще одной меры Росалкогольрегулирования предлагается создать реестр пивоваров. Ранее это предлагал Минфин в качестве альтернативы лицензированию. По имеющейся информации, в ведомстве инициативу одобрили при условии ее доработки, отмечает «Газета.ру».

13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. 5 декабря комитет нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения футбольных матчей.