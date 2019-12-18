Добровольный эксперимент по маркировке воды начнется в январе 2020 года

Добровольный эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды начнется в январе 2020 года и продлится девять месяцев, сообщил 18 декабря журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Мы пришли к общему выводу, что необходимо параллельно решить две задачи — это утвердить и провести за девять месяцев работу по согласованию общего плана, который в том числе будет входить в эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды», — приводит его слова ТАСС.

Мантуров также добавил, что эксперимент начнется в январе. По его итогам будет принято решение о его продолжении или же назначена дата введения обязательной маркировки бутилированной воды, отметил министр.

«Мы с коллегами из сообщества, ассоциации производителей минеральной воды, питьевой воды договорились о том, чтобы они отнеслись к этому более дисциплинированно и осознанно для того, чтобы, не дожидаясь решения с окончательной датой по обязательной маркировке, начали активно работать с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ)», — подчеркнул Мантуров, добавив, что ЦРПТ также должен идентифицировать всех производителей, чтобы провести с ними работу по началу эксперимента

Он также отметил, что в ходе заседания были названы разные оценки нелегального оборота воды и фальсифицированной продукции — от 2 до 30%.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов также высказался по этому вопросу, сообщив, что приветствует это решение, которое, по его мнению, напрашивалось давно. По его словам, и органы власти, и легальные компании единогласно выступают за цифровую маркировку.

«Помимо очевидной пользы для потребителя от повышения качества продукции, расчеты показывают, что уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей. Как показывает мировой опыт, маркировка также позволяет повысить собираемость налогов: в Бразилии за первые два года (2008–2010 годы) после введения маркировки безалкогольных напитков и пива собираемость налогов выросла на 20%, или $806 млн», — сказал Юсупов.

15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку. Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.

15 ноября стало известно, что с 1 июня 2020 года в стране вводится обязательная маркировка молочных продуктов.