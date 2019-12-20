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Жителям Ленинградской области подарят елки к Новому году

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Фото: TASS/Danny Lawson
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Лесничества Ленинградской области готовы бесплатно предоставлять жителям региона елки к Новому году. Об этом сообщается в пятницу, 20 декабря, на сайте Рослесхоза.

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«В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно, — с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой», — говорится в сообщении. Есть только одно ограничение: можно получить одну ель не выше трех метров на человека.

Для получения елки жителям нужно определиться, в каком лесничестве им удобнее получить елку и обратиться туда с документами, удостоверяющими личность, отметили в правительстве Ленинградской области.

«Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки — по линейными объектам или обочинам дорог», — сказано в сообщении.

Ранее в пятницу председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко попросил Деда Мороза о снегопаде на Новый год. В свою очередь, Дед Мороз пообещал начать колдовать уже сегодня и постараться сделать так, чтобы к Новому году было «самое волшебное, самое доброе настроение».

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