Дед Мороз рассказал о просьбах на Новый год

Всероссийский Дед Мороз рассказал журналистам, какие просьбы перед Новым годом он получает чаще всего.

«Не все просят технику — просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек», — цитирует его «РИА Новости».

Самой оригинальной просьбой, по мнению Деда Мороза, было желание увидеться и обняться с ним самим. Вспоминая трогательные случаи, он отметил просьбу ребенка подарить его сестре куклу, дедушке — новые валенки, а бабушке — «столько яблок, сколько не жалко».

Дед Мороз признался, что нередко к нему обращаются и взрослые — к примеру, «мужчины брутального вида», которые дожидаются отсутствия посторонних людей и просят сделать совместную фотографию на память.

5 декабря стали известны результаты опроса, который показал, сколько детей в России верят в Деда Мороза. Более 90% четырехлетних детей в России верят в Деда Мороза, тогда как среди 12-летних этот показатель находится на уровне 36%. Опрос проводил сервис по поиску работы Superjob.