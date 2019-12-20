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Праздничное убранство центра Москвы посвятят космосу

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Новогоднее убранство Москвы посвятят в этом году теме космоса. Об этом в пятницу, 20 декабря, сказано в сообщении на портале столичной мэрии.

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Для украшения площадок использовали более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов, а на улицах и площадях появится около 100 инсталляций о космосе. Все желающие смогут сфотографироваться в летательном аппарате и пройти через космический тоннель.

«Первая праздничная площадка расположится на Тверской улице — от Козицкого переулка до Столешникова. На ней легко перенестись в атмосферу 1920–1930-х годов, когда люди только мечтали о покорении космоса», — отметили в мэрии мегаполиса.

У Тверской площади заработает аттракцион-карусель под названием «Космический полет». Здесь установят металлический каркас в форме полусферы. Главными цветами в оформлении станут синий, малиновый, голубой, фиолетовый и серебряный.

С 31 декабря по 5 января на Тверской, Моховой и Охотном Ряду будут проходить народные гулянья, на шесть дней три улицы центра Москвы станут пешеходными.

Ранее, в декабре, главную новогоднюю ель России привезли в Московский Кремль. Дерево установят на Соборной площади. Автопоезд с елкой традиционно въехал в Кремль через Спасские ворота. К 23 декабря дерево должны полностью украсить, пишет «Газета.ру».

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