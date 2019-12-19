На ВДНХ установили елку в стиле 1950-х годов

На ВДНХ в Москве установили ретроелку в стиле 1950-х годов. Об этом 19 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.

Атмосферу праздника дополнили стилизованные под колонны, одуванчики и арки скульптуры и световые композиции. Их установили на месте клумб и газонов. На площади Промышленности разместили целое поле «светлячков».

Также «Поля света» появились на Центральной аллее и на катке. Посетители ВДНХ смогут увидеть 80 тыс. мерцающих шаров на гибких ножках, напоминающих стебли цветов, уточняет «Москва 24».

В мэрии подчеркнули, что стилистика новогоднего убранства выставки посвящена нескольким эпохам. Нарядить ретроелки решили именно в стиле 1950-х годов — снежинками, разноцветными шарами и гирляндами, потому что именно в то время елка стала главным атрибутом Нового года, тогда же появилась традиция украшать новогоднее дерево. Инсталляции пообещали сохранить до конца зимы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Также на территории выставки установили еще 13 искусственных елей с разнообразным оформлением, пишет RNS. Также перед павильоном «Центральный» можно найти «Аллею волшебства», представленную большим количеством ажурных арок.

15 декабря главную новогоднюю ель России доставили в Кремль. Установка дерева на Соборной площади пройдет 23 декабря, отмечает «Газета.ру».