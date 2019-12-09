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Человек-киборг прочтет в Москве лекцию на ассамблее «Здоровая Москва»

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Фото: ТАСС/Zuma/Aloisio Mauricio
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Нобелевский лауреат из Японии, профессор Йельского университета и человек-киборг примут участие в ассамблее «Здоровая Москва» на ВДНХ в январе 2020 года. Об этом 9 декабря агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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Для участников ассамблеи подготовили широкую научно-популярную программу, а среди спикеров ожидаются британский деятель современного искусства Нил Харбиссон, первый официально признанный в мире киборг, профессор Йельского университета Николас Кристакис, занимающийся исследованием социальных сетей, а также нобелевский лауреат Ёсинори Осуми из Японии.

Так, Харбиссон поучаствует в дискуссии на тему «Кибертехнические возможности современной медицины», а также расскажет о том, как привыкал к роли киборга. Ёсинори Осуми проведет открытую лекцию «Аутофагия и особенности голодания, продлевающего жизнь», а Кристакис в ходе выступления расскажет о том, что такое «социальный ген» и как он влияет на здоровье, а также о необычных открытиях во время экспериментов над сообществами людей.

Ежегодная ассамблея «Здоровая Москва», которая проводится с 2001 года ежегодно, пройдет с 16 по 19 января 2020 года в павильоне № 75 на ВДНХ. Мероприятие впервые будет открыто не только для специалистов, но и для всех желающих. Ожидается до 30 тыс. гостей. Как уточняет НСН, в качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте ассамблеи.

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