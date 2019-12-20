Байден оценил свои шансы победить Трампа на выборах президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что у него наилучшие шансы нанести поражение действующему главе государства Дональду Трампу на выборах президента в ноябре 2020 года. Об этом он заявил 19 декабря на общенациональных теледебатах претендентов в кандидаты на пост американского лидера от Демократической партии.

«У кого наилучшие шансы нанести поражение Трампу, кто сможет мобилизовать избирателей на то, чтобы избрать демократов в сенат конгресса США, кто сможет добиться принятия необходимых законопроектов? У меня достойный послужной список, и я считаю, что отвечаю всем перечисленным требованиям», — приводит его слова The New York Times.

В свою очередь сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считает основной задачей Демократической партии мобилизацию избирателя, а мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджад добавил, что помимо победы над Трампом необходимо еще будет объединить страну.

Имя кандидата от Демократической партии на выборах президента США 2020 года станет известно на национальном съезде партии, который пройдет 13–16 июня 2020 года в Милуоки. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена. 18 декабря палата представителей США (нижняя палата парламента) утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в сенат (верхняя палата парламента), который контролируют республиканцы.Там процедура превратится в судебный процесс.