Составлен список самых ожидаемых кинопремьер 2020 года

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе сайт Internet Movie Database (IMDb) обнародовал рейтинг фильмов, которых больше всего ожидают зрители в 2020 году. Он был составлен на основе данных, формирующихся исходя из просмотров страниц кинокартин на сайте.

На первом месте оказался фильм Кэти Янь «Хищные птицы», снятый по вселенной комиксов DC. В нем группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма «Черной маске». Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.

Вторым самым ожидаемым фильмом названа картина Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog. Тройку замыкает боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

В первой десятке также оказались «Не время умирать», «Черная вдова», «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало» и «Форсаж 9».

6 декабря IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года. Его возглавила лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон, исполнившая роли в «Капитане Марвел» из серии «Мстители», а также в фильме «Мстители: Финал».