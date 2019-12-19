Названа сумма предпродаж билетов на новые «Звездные войны» в России

В России предпродажи билетов на фильм «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» составили более 45 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) по состоянию на 19 декабря.

Согласно опубликованной статистике, общие сборы картины превысили в России 62 млн рублей.

Фильм вышел на российские экраны в четверг, его режиссером стал Джей Джей Абрамс.

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» является девятым, завершающим эпизодом фантастической саги «Звездные войны», созданной Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Первые шесть эпизодов вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. Седьмой и восьмой — в 2015 и 2017 годах соответственно.

По мотивам саги выпускались компьютерные игры и комиксы. Последние издавались компаниями Marvel Comics (1977–1987 и с 2015-го), Dark Horse Comics (1991–2014), а также газетами Los Angeles Times Syndicate (1979–1984) и Watertown Daily Times (1979–1984).

Трейлер фильма был опубликован на YouTube-канале Star Wars 22 октября и в первый же день набрал более 2 млн просмотров.