Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала последняя часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал» режиссеров Энтони и Джо Руссо, следует из результатов рейтинга «Кино Mail.ru», опубликованного 17 декабря.

Также в тройку лучших фильмов уходящего года вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино. Первый на Венецианском кинофестивале получил главный приз — «Золотого льва». Режиссер второго фильма лично приезжал в Москву, чтобы представить его в рамках Каннского кинофестиваля. Главные роли в нем сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

На четвертом и пятом месте оказались «Алита: Боевой ангел» Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса, а также «Аладдин» Гая Ричи.

В пятерку лучших сериалов 2019 года вошли «Почему женщины убивают», «Любовь, смерть и роботы», «Формула мести» и «Благие знамения».

Кроме этого, были определены самые популярные в России фильмы и сериалы уходящего года. Рейтинги возглавили военная драма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова и «Игра престолов», снятая по книгам Джорджа Р. Р. Мартина.

17 декабря организаторы премии «Оскар» рассказали, что российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.