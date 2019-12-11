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Фильмы Скорсезе и Тарантино номинированы на главную премию Гильдии киноактеров США

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Фото: Robert Simonds Company, The
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Фильмы американских режиссеров Мартина Скорсезе «Ирландец» и Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде»), а также картина «Скандал» постановщика Джея Роуча получили по четыре номинации на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Список работ, претендующих на престижную награду, опубликовали 11 декабря на сайте объединения.

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Номинации «Лучший актерский состав в игровом кино» удостоились, помимо фильмов Скорсезе, Тарантино и Роуча, картины «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Паразиты» Пон Чжун Хо.

Леонардо Ди Каприо, снявшийся в фильме Тарантино, претендует на премию в номинации «Лучшая мужская роль». Кроме него за победу в этой категории поборются Кристиан Бэйл, снявшийся в картине «Ford против Ferrari», Адам Драйвер — за роль в ленте «Брачная история», Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Хоакин Феникс — за работу в фильме «Джокер».

На эту же награду среди актрис претендуют Синтия Эриво — за роль в ленте «Гарриет», Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в картине «Брачная история», Лупита Нионго («Мы»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

Церемония вручения наград состоится 19 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что картины «Ирландец», «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Джокер» Тодда Филлипса, «Два Папы» Фернанду Мейреллиша и «1917» Сэма Мендеса получили номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».

9 ноября стало известно, что шесть российских фильмов: «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама и «Бык» Бориса Акопова, а также «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова и «Странники терпенья» Владимира Аленикова попали в число претендентов на номинацию на «Золотой глобус».

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