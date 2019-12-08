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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

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Фото: WDSSPR
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Список 10 худших фильмов уходящего года представили кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety.

Первым в антирейтинге по версии Дебружа стал «Дамбо» Тима Бертона. Второе место заняла картина «Стекло» М. Найта Шьямалана. На третьей строчке — «Лакиша» Джереми Савилла.

В перечень картин, составленный Глиберманом, вошли «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном. На втором месте оказалось «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк.

Третье место заняли «последние полчаса «Однажды в… Голливуде». Критику не понравилось, как режиссер фильма Квентин Тарантино переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона.

Также в список худших фильмов года попали «Море соблазна» Стивена Найта, Yesterday Дэнни Бойла, «Рокетмен» Декстера Флетчера и «Проклятие Аннабель 3» Гари Добермана.

Ранее сообщалось, что картина российского режиссера Андрея Звягинцевa «Левиафан» (2014) заняла шестое место в списке 10 лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тоддa Маккарти из журнала The Hollywood Reporter.

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