Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне

Картина «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева получила главный приз Недели российского кино в Великобритании, сообщает 1 декабря ТАСС.

В центре сюжета история непростых взаимоотношений отца-дирижера и вернувшегося после долгого отсутствия сына-художника. Главную роль в фильме исполнил Алексей Серебряков.

Польский актер Даниэль Ольбрыхский, сыгравший в драме роль отца, победил в номинации «Лучший актер», однако лично приехать за наградой не смог.

Лучшей актрисой названа Анна Михалкова за роль в фильме «Давай разведемся». В категории «Лучший дебют» одержал победу фильм «Юморист» Михаила Идова. Эта же картина отмечена призом за лучший сценарий.

Лучшим иностранным фильмом с российской тематикой стала картина Give Me Liberty («Гив ми либерти») Кирилла Михановского. Среди анимации первенство присудили ленте «Снежная королева. Зазеркалье» Алексея Цицилина.

Документальная картина Веры Кричевской «Дело Собчака» также отмечена наградой.

Неделя российского кино проходила с 24 ноября по 1 декабря на площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда. Всего в фестивале участвовали 37 кинолент и 18 короткометражных фильмов.

Ранее стало известно, что шесть российских фильмов вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус».