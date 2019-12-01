Прямой эфир

Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне

0
Фото: Леополис
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Картина «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева получила главный приз Недели российского кино в Великобритании, сообщает 1 декабря ТАСС.

В центре сюжета история непростых взаимоотношений отца-дирижера и вернувшегося после долгого отсутствия сына-художника. Главную роль в фильме исполнил Алексей Серебряков.

Нормандская норма: кинофорум в Онфлёре посетили все поколения
Главной темой фестиваля российских фильмов стала семья

Польский актер Даниэль Ольбрыхский, сыгравший в драме роль отца, победил в номинации «Лучший актер», однако лично приехать за наградой не смог.

Лучшей актрисой названа Анна Михалкова за роль в фильме «Давай разведемся». В категории «Лучший дебют» одержал победу фильм «Юморист» Михаила Идова. Эта же картина отмечена призом за лучший сценарий.

Лучшим иностранным фильмом с российской тематикой стала картина Give Me Liberty («Гив ми либерти») Кирилла Михановского. Среди анимации первенство присудили ленте «Снежная королева. Зазеркалье» Алексея Цицилина.

Документальная картина Веры Кричевской «Дело Собчака» также отмечена наградой.

Неделя российского кино проходила с 24 ноября по 1 декабря на площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда. Всего в фестивале участвовали 37 кинолент и 18 короткометражных фильмов.

Ранее стало известно, что шесть российских фильмов вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Лунгин рассказал о трудностях работы над комедией
Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019