«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия
Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014) заняла шестое место в списке 10 лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из журнала The Hollywood Reporter.
По его словам «мастерство, смелость и сила этого мощного артхауса захватывают дух»
«Едкая, грандиозная аллегория Андрея Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе», — отметил Маккарти.
Первое место в своем рейтинге критик отдал мини-сериалу «Карлос», второе и третье — драмам «Социальная сеть» и «Внутри Льюина Дэвиса» соответственно.
«Левиафан» был награжден призом за лучший сценарий в Каннах, премией «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и номинирован на премию «Оскар».
В октябре прошлого года Звягинцев сообщил, что хочет снять фильм о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.