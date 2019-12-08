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«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014) заняла шестое место в списке 10 лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из журнала The Hollywood Reporter.

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«Едкая, грандиозная аллегория Андрея Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе», — отметил Маккарти.

Первое место в своем рейтинге критик отдал мини-сериалу «Карлос», второе и третье — драмам «Социальная сеть» и «Внутри Льюина Дэвиса» соответственно.

«Левиафан» был награжден призом за лучший сценарий в Каннах, премией «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и номинирован на премию «Оскар».

В октябре прошлого года Звягинцев сообщил, что хочет снять фильм о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

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