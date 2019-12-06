В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети. Ролик с 6 декабря доступен на YouTube-канале компании Sony Pictures.

Действие картины будет разворачиваться спустя три года после событий, показанных в фильме «Притяжение», вышедшего в прокат в январе 2017 года. По сюжету появившиеся у главной героини Юлии сверхспособности и интерес к ним со стороны земных ученых и военных, а также со стороны инопланетян, ставят под угрозу всю планету, пишет сайт kp.ru.

По данным «Кинопоиска», сборы первой части в России составили около $18,6 млн, бюджет — 380 млн рублей, пишет RNS.

Главные роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и Юрий Борисов, отмечает телеканал «360». На экраны лента выйдет 1 января 2020 года.

В начале октября актер Риналь Мухаметов в беседе с «Известиями» рассказал о новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение», о подготовке к съемкам и о том, что делает его счастливым.